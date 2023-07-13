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Эрдоган заявил, что Турция ускорит переговорный процесс по вступлению страны в ЕС

15:12
  • четверг
  • 13 июля 2023

Анкара готова приложить усилия для евроинтеграции

Власти Турции намерены приложить усилия для ускоренного вступления страны в ЕС. Об этом после саммита НАТО в Вильнюсе заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.    

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"В Евросоюзе положительная атмосфера относительно оживления нашего процесса евроинтеграции. Мы ускорим переговоры", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит ТАСС.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что для ускоренного вступления страны в ЕС необходимо не только обеспечить достойный уровень экономического роста, но и наладить отношения с ведущими международными организациями Европы. По его словам, на данный момент приоритетная задача профильных ведомств Турции заключается в обеспечении безвизового режима с ключевыми европейскими странами.

Ранее официальный представитель Белого дома заявил, что американские власти всегда поддерживали стремление Турции стать полноценным членом "европейской семьи".

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