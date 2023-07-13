Кабмин выделил 15 млрд рублей многодетным семьям с ипотекой

В России реализуют комплекс мер поддержки многодетных семей

Российское правительство выделило еще 15 млрд рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку. Об этом в четверг, 13 июля, рассказали в пресс-службе кабмина.

В Telegram-канале правительства отмечается, что выделение данных средств позволит гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующие.

Многодетные семьи смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения займов на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства.

Ранее сообщалось, что российские граждане в период с января по июнь 2023 года оформили ипотечных кредитов на общую сумму порядка 3 млрд рублей. Несмотря на то, что летний период традиционно характеризуется снижением активности заемщиков, только за июнь российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму свыше 600 млрд рублей. При этом выдача кредитов на покупку недвижимости в первом полугодии текущего года оказалась значительно выше, чем изначально предсказывали аналитики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"