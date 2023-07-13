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Российские футбольные клубы получат 1,2 млн долларов за участие игроков в ЧМ-2022

15:25
  • четверг
  • 13 июля 2023

Средства выделит ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) выделит свыше 1,2 млн долларов шести клубам Российской премьер-лиги за участие их игроков на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом в четверг, 13 июля, рассказала пресс-служба организации.

Согласно сообщению на официальном сайте ФИФА, 476,3 тысячи долларов получит "Зенит" (Санкт-Петербург), 361,3 тысячи долларов причитается столичному "Динамо", 159,6 тысячи долларов получит ЦСКА, 80,3 тысячи долларов выплатят "Локомотиву", 91,2 тысячи долларов направят казанскому "Рубину", 60,2 тысячи долларов получит "Краснодар" из одноименного города.

Ранее глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино рассказал о доходе ФИФА от проведения чемпионата мира в Катаре. По его словам, он составил 10,5 млрд долларов — на миллиард больше, чем четырьмя годами ранее. При этом Инфантино заявил, что считает мундиаль в Катаре лучшим в истории.

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