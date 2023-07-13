Британский премьер заявил, что обучение украинских пилотов начнется в ближайшие недели

Британия оснастит ВСУ истребителями

Британские военные начнут обучение украинских пилотов на территории Соединенного Королевства уже в ближайшие недели. Об этом в ходе выступления на заседании парламента заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Украинские пилоты начнут тренироваться здесь всего через несколько недель", - заявил Сунак, чьи слова приводит ТАСС.

При этом политик подчеркнул, что в обозримом будущем ВС Великобритании должны оснастить ВВС Украины истребителями нового поколения для противостояния России в зоне СВО.

Ранее информагентство AFP сообщило, что Минобороны Франции уже на протяжении нескольких месяцев поставляет Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP.

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