Огонь со всех сторон: главное о крупном пожаре в селе Шайдуриха

На место ЧП прибыли все оперативные службы

Старинное уральское село Шайдуриха сейчас - сплошное пепелище. Из 170 домов огонь уничтожил 41. Строения расположены очень близко друг к другу. Некоторые улицы выгорели полностью. При разборе завалов в сарае обнаружили тело женщины. Ей оказалась 71-летняя Вера Гайко. Муж пенсионерки госпитализирован с ожогами первой и второй степени.

Тлеющие конструкции продолжают заливать водой, чтобы пламя не занялось вновь. Жители поселка и приехавшие им на помощь родственники работают наравне с профессиональными спасателями. Для борьбы со стихией привлекли авиацию. В район бедствия вылетели вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия БЕ-200. Пожар удалось локализовать только к утру на площади более 4 тысяч квадратных метров.

Шайдуриха - до сих пор в дыму. От запаха гари сложно дышать. А накануне было и вовсе невозможно. Резало глаза. Видимость была практически нулевая. Единственный свет - от зарева огня, который, казалось, окружал деревню со всех сторон, не оставляя никакого шанса на спасение.

На место ЧП прибыли все оперативные службы: скорые, пожарные, полиция. Из села эвакуировали почти 300 человек. 36 из них - дети. Погорельцев принимали в пункте временного размещения. Его организовали в районном Доме культуры.

Правительство Свердловской области выделит по 10 тысяч рублей на предметы первой необходимости, ведь многие выбегали из охваченных огнем зданий в чем были. По 100 тысяч получат прописанные в сгоревших домах. За уничтоженное жилье тоже будут компенсации. Власти взяли две недели на сбор информации и ее анализ. Обещают индивидуальный подход к каждой семье.

На территории лесов Невьянского городского округа введен режим ЧС. В районе продолжают работать Следственный комитет и прокуратура. Задача - выяснить, все ли было сделано для того, чтобы предотвратить распространение природного пожара на десятки километров.

"Данный пожар произошел на территории Березовского лесничества. Там кромка болота, и по этой кромке он двигался. Были приняты все меры для того, чтобы локализовать и потушить данный пожар. Но в связи с усилением ветра вчера до 17 м/с произошел прорыв опорного пункта, и вдоль кромки озера данный пожар по камышам в течение часа прошел больше 10 километров. После этого при таких порывах ветра горючие материалы перелетели через реку, через дамбу и пришли в лесной фонд. В течение часа пожар подошел к деревне", - объяснил Виктор Мохов, директор Невьянского лесничества.

Сухая и жаркая погода сейчас - на большей части страны. Поэтому в 56 регионах установлен особый противопожарный режим. Во многих областях сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. Населению разъясняют, что масштабный пожар может возникнуть даже от мангала на дачном участке.

В Якутии для борьбы с лесными пожарами искусственно вызывают дожди. Для этого с высоты 5-6 километров сбрасывают пиропатроны с йодистым серебром. МЧС предупреждает об угрозе крупных возгораний в пяти регионах Дальнего Востока. Причина - сухая погода и порывистый ветер до 18 метров в секунду.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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