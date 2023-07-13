ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин осмотрел выставку передовых разработок в области квантовых технологий

17:39
  • четверг
  • 13 июля 2023

Она проходит на площадке форума "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве

Владимир Путин принял в четверг участие в форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который проходит в Москве. Там президент посетил выставку отечественных квантовых разработок, передает "ТВ Центр".
Путин: Россия будет идти вперед своим путем, не изолируясь от мира

Главе государства, в частности, показали созданный российскими учеными 16-кубитный компьютер на ионах. На сегодняшний день он - самый мощный в стране. И Владимир Путин с помощью облачных технологий запустил на этом компьютере алгоритм моделирования гидрида лития.

Среди экспонатов также - датчик, который позволяет определять и измерять очень слабые магнитные поля. Его можно использовать в медицине для неинвазивного считывания активности мозга. А еще - мобильная установка для создания спутниковой квантовой сети. Она обеспечивает безопасную передачи данных из любой точки земли.

Позже глава государства выступил на пленарном заседании форума. И подчеркнул, что на внешние вызовы Россия отвечает только усилением качества и эффективности работы. А санкции - лишь стимул для развития сельского хозяйства, промышленности и технологической сферы. При этом одним из главных факторов для дальнейшего роста российской экономики президент назвал наличие собственных разработок в критически важных для страны отраслях. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий
Владимир Путин осматривает выставку передовых разработок в области квантовых технологий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.