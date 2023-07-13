Путин осмотрел выставку передовых разработок в области квантовых технологий

Она проходит на площадке форума "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве

Владимир Путин принял в четверг участие в форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который проходит в Москве. Там президент посетил выставку отечественных квантовых разработок, передает "ТВ Центр".

Главе государства, в частности, показали созданный российскими учеными 16-кубитный компьютер на ионах. На сегодняшний день он - самый мощный в стране. И Владимир Путин с помощью облачных технологий запустил на этом компьютере алгоритм моделирования гидрида лития.

Среди экспонатов также - датчик, который позволяет определять и измерять очень слабые магнитные поля. Его можно использовать в медицине для неинвазивного считывания активности мозга. А еще - мобильная установка для создания спутниковой квантовой сети. Она обеспечивает безопасную передачи данных из любой точки земли.

Позже глава государства выступил на пленарном заседании форума. И подчеркнул, что на внешние вызовы Россия отвечает только усилением качества и эффективности работы. А санкции - лишь стимул для развития сельского хозяйства, промышленности и технологической сферы. При этом одним из главных факторов для дальнейшего роста российской экономики президент назвал наличие собственных разработок в критически важных для страны отраслях.

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