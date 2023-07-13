Путин и Собянин приняли участие в Форуме будущих технологий. Главное

Пленарное заседание посвятили обсуждению приоритетных задач в развитии технологий вычисления и передачи данных

Девиз форума будущих технологий - "опережая время" - прекрасно отражает саму суть мероприятия. Здесь собрались, чтобы сформировать образ технологического будущего страны. Тема "Квантовые технологии" выбрана тоже неслучайно.Это направление завтрашнего дня, но готовить почву для его внедрения надо начинать уже сегодня.

Президент ставит задачу - сосредоточиться на приоритетных задачах для определяющего развития нашей страны. Россия не по своей вине сейчас пребывает в фактической технологической блокаде. Но даже в таких суровых и беспрецедентных условиях не топчется на месте.

Владимир Путин: "Мы столкнулись с давлением, с попытками через ограничения доступа к технологиям заставить нас отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой исторический путь. Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет. Россия будет идти только вперед, своим собственным путем, но не изолируясь ни от кого".

В 2014-м именно первая волна антироссийских санкций стала катализатором бурного развития сферы сельского хозяйства. Сегодня то же самое происходит с отечественной промышленностью и технологической сферой. На внешние вызовы государство смогло ответить достойно - усилением качества и эффективности работы. Президент подчеркивает: необходимо сосредотачивать усилия на тех областях, которые являются критически важными для страны. Должна быть разработана и внедрена вся технологическая и производственная цепочки.

Путин: "Новые критические технологии мы покупали в чужом магазине. В своего рода супермаркете кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами плотно закрыли дверь и повесили вывеску "закрыто". Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы. Правительством и частными кампаниями уже немало сделано, чтобы изменить положение дел. Нужно идти дальше".

Очень кстати предложение от президента создать новый национальный проект по формированию экономики данных. Рассчитан он до 2030 года. Включать в себя будет их сбор, хранение, передачу и безопасность. До сентября будет утвержден и нацпроект по беспилотникам.

Регионам предложено со своей стороны тоже оказывать всяческую поддержку подобным проектам и брать пример с Москвы. Столица успешно внедряет технологии будущего в самые разные сферы жизнедеятельности. В Зеленограде сейчас возводят технологическую зону. Правительство Москвы приступило к созданию московского квантового кластера на базе инфраструктуры инновационного центра "Сколково".

Путин: "В Москве развивается межотраслевой кластер в области фотоники, на базе которого научные центры, стартапы, бизнес, университеты вместе работают над созданием новых решений и запускают их в производство. Также площадки для экспериментов с технологиями будущего, для их тестирования, практического внедрения нужно создавать и по другим передовым направлениям. Знаю, что правительство столицы - вот Сергей Семенович здесь находится в зале - приступило к работе по созданию московского квантового кластера. Просил бы вас, уважаемый Сергей Семенович, сегодня подробно об этом рассказать".

Сергей Собянин: "Что касается квантовых технологий - мы работаем по двум направлениям. С коллегами мы на Петербургском форуме подписали соглашение о создании связного квантового центра на базе научного центра "Ломоносов", который мы не так давно открывали. Это будет одно из направлений этого кластера. Второе соглашение мы подписали сегодня с "Росатомом" и с российским центром квантовым по строительству лабораторно-промышленного корпуса в "Сколково", который мы должны до следующего года построить. Там будут создаваться новые технологии, стартапы, лаборатории, образцы продукции. Наша задача - создать инфраструктуру, помочь сконцентрироваться на этих площадках разрозненным сегодня предприятиям и подыскать для них будущих покупателей их продукции, будущих потребителей".

Именно поэтому так важна поддержка тем ученым, которые будут готовы заниматься перспективным направлением у нас в стране. Владимир Путин попросил правительство и Госдуму предусмотреть финансирование мегагрантов до 2026 года и увеличить сроки их реализации до пяти лет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"