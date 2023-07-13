Актер Иван Краско попал в реанимацию

Народному артисту России 92 года

Советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Иван Краско госпитализирован. Об этом в четверг, 13 июля, рассказал его концертный директор Вячеслав Смородинов.

Смородинов подтвердил, что актер попал в реанимацию, но воздержался от комментариев относительно причины, сообщает "Интерфакс".

При этом источники утверждали, что у 92-летнего Краско обнаружились неблагоприятные последствия недавно перенесенного инсульта.

В январе Иван Краско попал в больницу с инсультом. Однако его состояние стабилизировали, а сам актер стремился как можно скорее выписаться и вернуться на сцену.

До того, в августе 2021 года, артист перенес микроинсульт, а затем еще и переболел коронавирусной инфекцией.

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