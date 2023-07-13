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Минтранс отверг риск резкого скачка цен на авиабилеты

15:57
  • четверг
  • 13 июля 2023

Меры господдержки помогают сохранить доступность билетов

Прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России до 40% не имеет под собой оснований. Такое заявление сделал в четверг, 13 июля, заместитель российского министра транспорта Игорь Чалик.
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Представитель Минтранса подчеркнул, что меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.

Чалик привел данные Федеральной антимонопольной службы, согласно которым рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе-мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2%, или 420 рублей.

Сами авиакомпании не заинтересованы в установлении высоких тарифов, ограничивающих спрос, а конкуренция за пассажира не позволяет перевозчикам завышать тарифы, цитирует замминистра АГН "Москва".

В апреле в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) заявили, что необоснованный рост стоимости билетов недопустим, любое его увеличение должно иметь основания. Перевозчикам посоветовали проанализировать тарифообразование на каждом маршруте, чтобы стоимость авиаперевозок оставалась доступной для россиян.

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