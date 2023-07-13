США уличили в подкупе Турции ради вступления Швеции в НАТО

Байден пообещал Эрдогану 13 млрд долларов

Президент США Джо Байден пообещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь в размере 11-13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО. Об этом в своей статье на платформе Substack написал американский журналист Сеймур Херш.

"Байден обещал, что МВФ предоставит Турции кредитную линию в размере 11-13 млрд долларов", - написал Херш, ссылаясь на анонимный источник из Белого дома.

При этом публицист подчеркнул, что турецкая сторона согласилась на условия американского лидера, поскольку на данный момент Турция нуждается в дополнительных финансовых вложениях для преодоления тяжелейшего экономического кризиса в стране.

Ранее в эфире новостного телеканала CNN Türk сообщили, что национальное собрание Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

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