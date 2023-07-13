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Reuters: Саудовская Аравия в июне закупила рекордный объем российского мазута

16:47
  • четверг
  • 13 июля 2023

Санкции привели к увеличению спроса на энергоносители из России

В прошлом месяце промышленный сектор Саудовской Аравии закупал у российских поставщиков свыше 190 тысяч баррелей мазута ежедневно, передает информагентство Reuters со ссылкой на доклад аналитиков из Kpler.    

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Уточняется, что значительное увеличение поставок мазута в Саудовскую Аравию является закономерным процессом, поскольку в летний период потребление электроэнергии в стране возрастает в разы. По данным аналитиков, именно российское топливо, экспортируемое на территорию ближневосточного королевства на льготных условиях, позволяет не только предотвратить дефицит электроэнергии в стране, но и обеспечить стабильность мирового рынка нефти.

При этом аналитики подчеркнули, что рост поставок мазута в страны Ближнего Востока произошел на фоне введения экономических рестрикций ЕС на закупку российских нефтепродуктов. Так, например, только за первые шесть месяцев текущего года Саудовская Аравия закупила порядка 3 млн тонн мазута, что почти в 2 раза больше, чем за прошлый год.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что Россия является важнейшим союзником по стабилизации цен на нефтяных рынках.

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