Путин: Россия будет идти вперед своим путем, не изолируясь от мира

Зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы

Президент России Владимир Путин в четверг поприветствовал российских и зарубежных ученых, а также всех гостей форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", передает ТАСС.

Как заявил глава государства, Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных отраслях для развития страны. При этом страна не станет замыкаться в себе, а будет развивать взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами.

По словам президента, главное для развития страны - сосредоточится на том, в чем уже есть разработки, и на критически важных задачах.

Путин добавил, что правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, но страна не сдастся и будет идти вперед своим путем, не изолируясь от мира. Президент также назвал принципиальной задачей перевести экономику России, соцсферу и органы власти на новую модель управления на основе больших данных.

Вместе с тем Путин особо подчеркнул, что зависимость от зарубежных технологий несет серьезные угрозы для нацбезопасности, ослабление и утрату суверенитета страны. Россия покупала технологии за рубежом, как "в супермаркете готовых решений", но теперь сделала нужные выводы, заключил глава государства.

Согласно заявлению президента, необходимо до 1 сентября 2023 года утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете.

Кроме того, Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей, поручил кабмину и Госдуме заложить финансирование до 2026 года.

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