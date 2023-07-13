ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в Париже

17:22
  • четверг
  • 13 июля 2023

Подобное решение принято на фоне введения антироссийских санкций

Международный олимпийский комитет не будет приглашать Россию и Белоруссию на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом сообщили на официальном сайте МОК.

Глава ОКР Поздняков: МОК нарушает права человека
Минспорта России обвинило МОК в дискриминации

По данным организации, в преддверии летней Олимпиады в Париже приглашения об участии в спортивных соревнованиях получат свыше 200 стран.

"Национальные олимпийские комитеты России, Белоруссии и Гватемалы приглашения не получат", - говорится в сообщении.

При этом в комитете подчеркнули, что такое решение принято на фоне введения западными странами санкций против России из-за проведения военной спецоперации на территории Украины.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что нынешние критерии Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов нарушают права человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Штаб-квартира Международного олимпийского комитета в Лозанне
Штаб-квартира Международного олимпийского комитета в Лозанне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.