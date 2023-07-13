МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в Париже

Подобное решение принято на фоне введения антироссийских санкций

Международный олимпийский комитет не будет приглашать Россию и Белоруссию на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом сообщили на официальном сайте МОК.

По данным организации, в преддверии летней Олимпиады в Париже приглашения об участии в спортивных соревнованиях получат свыше 200 стран.

"Национальные олимпийские комитеты России, Белоруссии и Гватемалы приглашения не получат", - говорится в сообщении.

При этом в комитете подчеркнули, что такое решение принято на фоне введения западными странами санкций против России из-за проведения военной спецоперации на территории Украины.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что нынешние критерии Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов нарушают права человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"