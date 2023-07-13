Американские издания намеренно врут читателям

Отсутствие новых публикаций о "невероятных успехах" украинского контрнаступления в либеральных медиа США и ЕС указывает на сокрушительный провал ВСУ в зоне СВО. Об этом в своей статье на платформе Substack написал американский журналист Сеймур Херш.

"Нынешнее контрнаступление Украины идет неудачно, поскольку в последние недели материалы о его успехах или их отсутствии исчезли с первых полос американских изданий", - написал Херш.

При этом журналист подчеркнул, что окончательный провал контрнаступления ВСУ будет иметь негативные последствия не только для киевского режима, но и для нынешней администрации американского президента Джо Байдена. По его словам, большая часть западных публикаций о "невероятных успехах" украинской армии в зоне СВО является откровенной фикцией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинское контрнаступление будет разворачиваться на протяжении долгих месяцев. По его словам, оборонительный потенциал ВС России не позволяет ВСУ ускорить темпы контрнаступления.

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