Соревнования пройдут с 5 по 10 сентября

В начале сентября в Липецке пройдут Третьи Международные инклюзивные творческие игры. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.

Уточняется, что состязания в области высших достижений в сфере культуры и искусства среди людей с инвалидностью пройдут с 5 по 10 сентября в Липецке при поддержке Министерства труда и социальной защиты России, Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

"Игры способствует системному и комплексному решению задач не только по выявлению и поддержке творчески одаренных людей с инвалидностью, но и по формированию новых подходов и внедрению наиболее продуктивных методик социокультурной реабилитации", - говорится в сообщении.

При этом в городской администрации подчеркнули, что в творческих состязаниях могут принимать участие люди с инвалидностью, достигшие 18 лет, а также инклюзивные творческие коллективы, в составе которых не менее 50% участников из числа людей с инвалидностью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные чиновники уделяют особое внимание созданию комфортных условий для жизни людей с инвалидностью. По его словам, 86% социально значимых объектов столицы приспособлены для маломобильных людей.

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