"Жену не забывайте": Путин дал совет молодым ученым

Также президент раскрыл секрет человеческого счастья

В ходе общения с участниками форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" дал молодым ученым совет.

"Жену не забывайте, это вам дорого обойдется", - пошутил глава государства (цитата по ТАСС).

Как добавил российский лидер, человеческое счастье в том, чтобы получать удовольствие от своей работы.

Кроме того, президент поделился секретом того, как он приходит к совершенно неожиданным решениям.

"Я думаю об этом постоянно. Днем и ночью. Засыпаю - думаю об этом, просыпаюсь - думаю об этом", - сказал Путин.

Также президент отметил, что каждое время требует своих героев. Так, согласно опросу ВЦИОМ, сегодня самая популярная профессия в России - IT-специалист, на втором месте - доктор, на третьем - военнослужащий.

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