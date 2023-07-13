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Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

18:43
  • четверг
  • 13 июля 2023

Российская столица активно развивается по всем направлениям

Президент России Владимир Путин заявил в четверг на Форуме будущих технологий, что Москва - по многим показателям один из лучших мегаполисов мира.
Путин: Россия будет идти вперед своим путем, не изолируясь от мира

"Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть, посмотреть, как развивается транспортная инфраструктура", - отметил глава государства (цитата по РИА Новости).

По словам российского лидера, еще 10 лет назад казалось, что решить транспортные проблемы столицы невозможно, но сегодня они эффективно решаются - не в последнюю очередь благодаря современным технологиям.

Как добавил президент, очевидно движение Москвы в направлении достижения максимальных результатов.

Путин также выразил надежду на то, что Москва будет дальше развиваться в таком же ключе под руководством Сергея Собянина и его команды.

Ранее Собянин сообщил, что за пять месяцев этого года выпуск электротехнического оборудования в столице вырос на 100,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а производство таких важнейших видов продукции, как электродвигатели, трансформаторы и распределительные устройства, увеличилось более чем в 2,2 раза.

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