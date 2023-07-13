Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

Ему уже предъявлено обвинение

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина.

"Он подозревается в совершении коррупционного преступления", - уточнила представитель СК (цитата по ТАСС).

Ведомство просит Басманный суд отправить подозреваемого в СИЗО. Ему уже предъявлено обвинение.

В пресс-службе Минцифры подтвердили, что в отношении Паршина проводится расследование.

Паршин с 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития, в феврале 2013-го был назначен заместителем гендиректора "Почты России", далее работал заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, а с августа 2018 года является заместителем министра цифрового развития.

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