Байден перепутал Ирландию и Исландию

Престарелый президент США снова допустил оговорку

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой оговорился, перечисляя участников встречи.

"Министр Колбурн - дочь Ирландии, вы можете понять по этой оговорке, что я думаю о доме, дочь Исландии", - сказал Байден, чьи слова приводит РИА Новости.

Перечисляя представителей США и скандинавских стран, американский лидер не знал, что среди приглашенных участников встречи присутствовала глава внешнеполитического ведомства Исландии.

Президент США Джо Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, регулярно допускает оговорки и нелепости. Во время одного из брифингов действующий хозяин Белого дома заявил, что российский лидер Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"