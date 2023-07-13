Путин высказался о гарантиях безопасности Украине

Поставки новых вооружений Киеву лишь усугубят ситуацию для него же

Президент Владимир Путин заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО создает угрозы для безопасности России.

Как напомнил российский лидер, одна из причин проведения специальной военной операции - угроза вступления Украины в альянс.

Вместе с тем Путин отметил, что Москва не против обсуждения гарантий безопасности Украине, но при условии соблюдения гарантий безопасности России.

По словам главы государства, поставки новых вооружений Киеву лишь усугубят ситуацию для Украины, будут разжигать конфликт.

Иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства, указал при этом российский президент, которого цитирует ТАСС.

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