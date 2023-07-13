Путин: Россия подумает о продлении зерновой сделки

Требования Москвы так и не были выполнены

Владимир Путин заявил, что санкции против России со стороны Запада усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Вместе с тем многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его.

Как указал президент, лишь чуть больше 3% продовольствия по зерновой сделке отправилось в беднейшие страны, остальное - в "сытую Европу". При этом никакие гарантии перед Москвой по зерновой сделке выполнены не были, это "игра в одни ворота".

По словам Путина, Москва подумает, как поступить по вопросу о продлении зерновой сделки.

Так, Россия может приостановить участие в ней до выполнения своих требований, цитирует главу государства ТАСС.

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