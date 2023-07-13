Путин заявил, что украинцы не хотят садиться в западные танки

Они горят сильнее советских
Владимир Путин заявил, что поставляемые Киеву Западом ракеты наносят России некоторый ущерб, но не критический.
Кроме того, российский лидер отметил, что ВС России только с 4 июня уничтожили 311 украинских танков, из них минимум треть - западные.
Как подчеркнул при этом Путин, новые поставки вооружений Украине будут только сильнее разжигать конфликт.
Вместе с тем, по словам президента России, сами украинцы не хотят садиться в западные танки, так как они горят сильнее советских, передает ТАСС.