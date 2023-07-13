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В деле задержанного за взятку замглавы Минцифры появились новые подробности

19:38
  • четверг
  • 13 июля 2023

Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн рублей

Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали в ресторане при получении взятки в 3,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы России Александр Хинштейн.

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"Задержанный вчера заместитель министра цифрового развития Максим Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн рублей в одном из столичных ресторанов", - написал Хинштейн. 

При этом депутат подчеркнул, что денежные средства якобы предназначались за помощь в выделении грантов.  

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о задержании заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина. Представитель ведомства также добавила, что на данный момент решается вопрос о помещении подозреваемого в СИЗО.

Паршин с 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития, в феврале 2013-го был назначен заместителем гендиректора "Почты России", далее работал заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, а с августа 2018 года является заместителем министра цифрового развития.

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