В деле задержанного за взятку замглавы Минцифры появились новые подробности

Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн рублей

Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали в ресторане при получении взятки в 3,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы России Александр Хинштейн.

"Задержанный вчера заместитель министра цифрового развития Максим Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн рублей в одном из столичных ресторанов", - написал Хинштейн.

При этом депутат подчеркнул, что денежные средства якобы предназначались за помощь в выделении грантов.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о задержании заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина. Представитель ведомства также добавила, что на данный момент решается вопрос о помещении подозреваемого в СИЗО.

Паршин с 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития, в феврале 2013-го был назначен заместителем гендиректора "Почты России", далее работал заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, а с августа 2018 года является заместителем министра цифрового развития.

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