Сейчас идет активная ликвидация группировки ВСУ в районе поселка Куземовка

Короткая передышка и позиционные бои продолжались в Запорожской области всего несколько часов. Утром ВСУ вновь бросили на штурм поселка Пятихатка сразу три механизированных взвода, усиленных бронетехникой. Но десантники к прорыву были готовы. И открыли по националистам встречный огонь из тяжелых огнеметов. А с замаскированных позиций точечно снарядами "Краснополь" работали батареи гаубиц. Противника зажали в огневой мешок. Судя по радиоперехватам, националисты потеряли примерно 200 человек. Среди них как минимум трое - наемники из США.

В Херсонской области ликвидированы сразу несколько офицеров ВСУ. С помощью дрона спецназ отряда "Днепр" засек их базу. И скорректировал на цель артиллерию. Ночью боевики пытались на лодках перебросить подкрепление к Антоновскому мосту. Но спецназовцы их потопили. А двоих диверсантов захватили живьем.

На артемовском участке десантники отбили все вылазки к Курдюмовке и Клещеевке. Но самое важное - во время контратак российские бойцы захватили господствующие высоты.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Предтечино Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США".

За сутки российские подразделения сделали серьезный рывок к Купянску. Сейчас идет активная ликвидация группировки ВСУ в районе поселка Куземовка. Это главный укрепрайон боевиков на пути к городу.

На краснолиманский участок военные перебрасывают резервы, чтобы поддержать успешное наступление в Торском. Только за один день штурмовые группы смогли захватить половину этого поселка. Вышли к реке "Жеребец". Форсировали ее и при поддержке бронетехники разнесли в щепки опорный пункт ВСУ на противоположном берегу. Во время штурма ликвидированы 30 националистов, подбиты две натовские бронемашины. Десантники, которые участвовали в прямом бою, говорят - наша техника лучше.

Возможно, совпадение, но, по словам бойцов, как только закончился саммит НАТО, активность огня и атак со стороны ВСУ заметно упала.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"