Зеленский рассыпался в благодарностях НАТО за саммит в Вильнюсе

Хотя по его итогам Украина ничего не получила

"Трясясь в прокуренном вагоне" по дороге из Вильнюса, Зеленский внезапно забыл про "не заживающую на сердце рану" и уже не жаловался на Североатлантический альянс, оставивший Украину с носом. Наоборот, долго благодарил союзников. За 8 минут обращения его "спасибо" прозвучало 47 раз! Этот комичный монолог - попытка Зеленского потушить пожар, который сам же он и разжег. Забыв свое истинное положение раба, вечно стоящего с протянутой рукой перед хозяином, он обрушился на НАТО с критикой. И в ответ, естественно, получил звонкую пощечину. Лидеры альянса призвали его "остыть", а министр обороны Великобритании и вовсе обвинил в неблагодарности, заметив, что Запад - не какой-нибудь маркетплейс для Киева. На это президент Украины ответил, что будет теперь просыпаться - и сразу всех благодарить. Многие думали - Зеленский просто неудачно пошутил, однако оказалось, что говорил он вполне серьезно.

"Я уверен, что Зеленский ответил Бену Уоллесу немного с сарказмом. Но я не думаю, что это здоровый сарказм. Мы не должны показывать россиянам, что между Украиной и Западом есть противоречия", - заявил Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании.

Противоречия эти и без публичных конфликтов налицо. Даже западная пресса уже не может молчать. Вот две иллюстрации в одной и той же газете - британской Telegraph. Одна опубликована в мае. Вторая - сейчас, после саммита в Вильнюсе. Те же люди, раньше активно пиарившиеся на теме Украины, теперь бегут от Зеленского, как от огня. Не случайно и американская NYT заметила наконец нацистские символы на шевронах ВСУ.

"Нашивки с изображением черепа и скрещенных костей, которую носили охранники концлагерей, "Черное солнце" и другие подобные символы регулярно мелькают на униформе солдат, сражающихся на передовой. Многие из этих солдат говорят, что это все означает украинский суверенитет и гордость, а не нацизм. Такое двойственное отношение Украины к этим символам рискует дать новую, мейнстримную жизнь тому, что Запад пытался уничтожить более полувека. Особенно беспокоит то, что даже представители украинской власти не хотят признавать и понимать, как эти символы воспринимаются за пределами Украины", - говорится в статье.

И вот такой режим, про который уже все всё понимают, Запад продолжает накачивать оружием. Сегодня в ВСУ подтвердили информацию телеканала CNN о том, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину. Против этого антигуманного оружия выступили даже во многих странах НАТО. Однако для руководства альянса цели оправдывают любые средства.

"В доктринальных документах и США, и НАТО записано, что и Россия и Китай - это угрозы, вызовы. Это путь бесперспективный, который лишний раз подтверждает актуальность ставящейся нами сейчас вместе с многими партнерами задачи противодействия современным формам колониализма, противодействия попыткам гегемонии в мировых делах. Натовцы к этому явно не готовы. Мания величия проявляется во всех действиях руководства секретариата альянса и, по большому счету, стран-членов. Это видно всем. Какое-то время, наверное, они будут сопротивляться объективным тенденциям мирового развития. Но их линия не возобладает в историческом плане", - указал глава МИД России Сергей Лавров.

Итоговое коммюнике саммита в Вильнюсе как раз и отражает это сопротивление. Там впервые официально заявлено о создании, по сути, новых антироссийских прокси-фронтов. Арктика, Молдавия, Сербия и Грузия открыто названы зонами влияния НАТО. Подчеркивается, что союзники "могут коллективно реагировать на гибридные угрозы в свой адрес".

Еще один важнейший для Запада шаг на этом преступном пути - присоединение к альянсу Швеции. Как сообщил со ссылкой на свои источники Сеймур Хёрш, Джо Байден, пытаясь уговорить Реджепа Эрдогана дать Стокгольму зеленый свет, пообещал, что Анкара взамен получит кредитную линию от МВФ на 13 миллиардов долларов. И президент Турции вроде бы согласился. То есть отступил от своего главного принципа - не брать деньги у этого фонда, сохраняя таким образом пусть и довольно узкий, но все же коридор для маневров. Если информация американского журналиста подтвердится, это будет означать, что Анкара встала на путь полной потери суверенитета.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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