На заседании правительства утвердили комплексную научно-техническую программу

Она ориентирована на разработку новых композитных материалов

На поддержку обрабатывающей промышленности дополнительно в виде грантов будет направлено 2 миллиарда рублей. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства, передает "ТВ Центр".

Всего с учетом поступлений в прошлом году получается 7 миллиардов. Это позволит реализовать около полутора сотен проектов в различных сферах экономики.

Также на заседании правительство утвердило комплексную научно-техническую программу. Она ориентирована на разработку новых композитных материалов. На ее реализацию в течение пяти лет будет направлено около 7 миллиардов рублей, причем половина - внебюджетные средства. А применение таких материалов позволит повысить конкурентоспособность ключевых отраслей - в том числе в космосе, судо- и авиастроении, автопроме и энергетике.

Еще одна важная тема заседания - поддержка семей с детьми.

"Правительство дополнительно направит 15 млрд рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок либо последующие. Такие родители смогут получить выплату в размере 450 тыс. рублей для полного либо частичного погашения займов на жилье. В текущем году на возмещение средств кредитным организациям в федеральном бюджете было предусмотрено свыше 60 млрд рублей. Бóльшая часть из них уже перечислена. Благодаря принятому решению более 33 тысяч семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия", - указал Мишустин.

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