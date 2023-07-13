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Sky News: Уоллес на саммите НАТО хотел донести, что Запад устал от конфликта с Россией

20:00
  • четверг
  • 13 июля 2023

США и ЕС не будут вечно спонсировать Киев

Заявления главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о неблагодарности украинского президента Владимира Зеленского указывают на усталость Запада от конфликта на Украине, передает издание Sky News.

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Авторы публикации подчеркнули, что высказывания главы оборонного ведомства Великобритании о неблагодарности политического руководства Украины за оказываемую ВСУ финансовую и военную помощь указывают на усталость Запада от противостояния с Россией в зоне СВО.  

По мнению военных аналитиков, Уоллес этими словами пытался напомнить украинскому лидеру, что западные страны не готовы к роли "пожизненных спонсоров" ВСУ.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинским властям не помешало бы проявить благодарность за помощь, которую оказывает Запад.  

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