США и ЕС не будут вечно спонсировать Киев

Заявления главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о неблагодарности украинского президента Владимира Зеленского указывают на усталость Запада от конфликта на Украине, передает издание Sky News.

Авторы публикации подчеркнули, что высказывания главы оборонного ведомства Великобритании о неблагодарности политического руководства Украины за оказываемую ВСУ финансовую и военную помощь указывают на усталость Запада от противостояния с Россией в зоне СВО.

По мнению военных аналитиков, Уоллес этими словами пытался напомнить украинскому лидеру, что западные страны не готовы к роли "пожизненных спонсоров" ВСУ.

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинским властям не помешало бы проявить благодарность за помощь, которую оказывает Запад.

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