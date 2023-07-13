Собянин: Московский квантовый кластер будет создан на территории "Сколково"

Работы будут завершены к 2024 году

На территории инновационного центра Сколково будет создан московский квантовый кластер. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня при участии Владимира Путина прошло пленарное заседание Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". Создаем в Москве квантовый кластер - новый центр профильных исследований и разработок на базе инфраструктуры инновационного центра "Сколково", - написал Собянин.

Столичный мэр подчеркнул, что квантовые технологии применяются не только в фармацевтической и медицинской промышленности, но и в микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях. По его словам, на базе нового кластера разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы, а также мелкосерийные производства квантовых продуктов.

"Все работы планируем завершить уже к концу 2024 года. Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 6,5 млрд рублей", - отметил мэр столицы.

Собянин также добавил, что кластер стал ключевым пунктом в Соглашении о сотрудничестве, которое было подписано с "Росатомом" и Российским квантовым центром в рамках Форума будущих технологий.

"За последние годы в столице мы запустили ряд научно-технологических акселераторов и успешно реализовали множество пилотных проектов в этой сфере. У нас сосредоточены ведущие профильные научные центры и предприятия. Все это сделало Москву крупнейшим российским центром разработки и внедрения квантовых технологий", - заключил он.

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