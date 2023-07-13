Эрдоган заявил о планах купить у России самолеты-амфибии

Российская техника позволит эффективнее бороться с лесными пожарами

Турецкие власти всерьез задумались о приобретении российских самолетов-амфибий. Об этом в интервью NTV заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы рассчитываем, что при личной встрече с господином Путиным мы обсудим приобретение нескольких имеющихся у них самолетов-амфибий", - заявил Эрдоган.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что приобретение российских самолетов позволит экстренным службам Турции оперативно предотвращать распространение природных пожаров. По его словам, на данный момент власти уже профинансировали покупку западных самолетов и вертолетов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти намерены приложить усилия для ускоренного вступления страны в ЕС.

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