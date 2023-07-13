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Полковник Макгрегор: Зеленский разозлил солдат ВСУ невыполнимыми приказами

21:07
  • четверг
  • 13 июля 2023

Украинские военные отказываются от участия в контрнаступлении

Украинские военнослужащие недовольны невыполнимыми приказами Владимира Зеленского. Об этом в своем блоге на YouTube заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор

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"В рядах ВСУ назревает серьезное недовольство из-за Зеленского, который выдвигает нереалистичные и бесчеловечные требования", - заявил Макгрегор.

Аналитик подчеркнул, что невыполнимые приказы украинского руководства привели к отказу бойцов ВСУ от участия в анонсированном западными кураторами контрнаступлении. По его словам, украинские солдаты не только массово сдаются в плен ВС России, но и активно сотрудничают с российскими военнослужащими.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что внутриполитические проблемы Украины приведут к распаду страны до нанесения ВС России сокрушительного удара ВСУ.    

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