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Президент Финляндии заявил, что страна открыта для размещения военной базы США

21:47
  • четверг
  • 13 июля 2023

Власти обсуждают перспективы оборонного сотрудничества с Вашингтоном

Власти Финляндии не против размещения американской военной базы на территории страны. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита стран Северной Европы и США заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

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"В настоящее время идут обсуждения об оборонном сотрудничестве с США", - заявил Ниинисте, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что правительство Финляндии всерьез рассматривает возможность размещения на территории страны постоянной базы США. По его словам, в условиях геополитической нестабильности присутствие американских военных позволит обезопасить границы.

Ранее бывший посол Финляндии в США Яакко Илониеми заявил, что Хельсинки восстановит отношения с Москвой только после политических изменений в России.

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