Захарова рассказала об ответе России в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

Российские военные дадут "сопоставимый ответ"

Российские военные дадут "сопоставимый ответ" в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом в ходе интервью журналу "Международная жизнь" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В случае применения ВСУ таких вооружений Россия будет вынуждена дать сопоставимый ответ", - заявила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что использование кассетных боеприпасов в зоне СВО может привести к массовым жертвам среди гражданского населения.

Она также добавила, что большая часть цивилизованных стран выступила с критикой американских властей после появления первых новостей о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия будет использовать кассетные боеприпасы, полученные от Соединенных Штатов, для нанесения ударов только по военным объектам в зоне СВО.

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