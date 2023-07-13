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Захарова рассказала об ответе России в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

22:13
  • четверг
  • 13 июля 2023

Российские военные дадут "сопоставимый ответ"

Российские военные дадут "сопоставимый ответ" в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом в ходе интервью журналу "Международная жизнь" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.  

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"В случае применения ВСУ таких вооружений Россия будет вынуждена дать сопоставимый ответ", - заявила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что использование кассетных боеприпасов в зоне СВО может привести к массовым жертвам среди гражданского населения.

Она также добавила, что большая часть цивилизованных стран выступила с критикой американских властей после появления первых новостей о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия будет использовать кассетные боеприпасы, полученные от Соединенных Штатов, для нанесения ударов только по военным объектам в зоне СВО.  

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