Востоковед Мосяков: влияние НАТО будет распространяться на Азию

Военная инфраструктура альянса будет развиваться в этом регионе

НАТО, как отметил Сергей Лавров, уже открыто называет Китай источником угрозы. Какие шаги могут за этим последовать? Способен ли Североатлантический блок проникнуть на Дальний Восток? И с какими рисками могут столкнуться там Россия и Китай?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с руководителем центра изучения Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрием Мосяковым.

"В мае 2022 года в Мадриде на саммите НАТО было принято решение о расширении ответственности НАТО на Азию. Причем, там было сказано, что они собираются контролировать чуть ли не каждый метр территории. Влияние НАТО, военная инфраструктура НАТО будет распространяться, развиваться в этом регионе", - сказал он.

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