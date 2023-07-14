Одинокий Зеленский на саммите НАТО стал интернет-мемом

Некоторые изобразили Зеленского в виде джентльмена в поисках денег на обратный билет

Спасибо тому, кто кормит, вдвое тому, кто хлеб-соль помнит. До чего ж актуальны старые поговорки! В чужом пиру похмелье или незваный гость. Примерно так зарубежная пресса описывает итоги визита Зеленского на саммит НАТО. Нет, и денег ему дадут, и оружия подкинут. Только неприятный осадок остался. Зеленский ехал в Вильнюс как герой, пропахший порохом и готовый требовать, ставить ультиматумы, быть центром внимания.

А выступил в роли незавидной. Публичное одиночество Зеленского на этом празднике жизни: фотография говорит лучше, чем самые громкие слова. В интернете этот образ одинокого человека среди светских персонажей вызвал самый живой отклик. Мемы мгновенно разлетелись по сети. Вояка в бронежилете и трусах, человек с пылесосом, персонаж в плюшевом костюме. Самые жестокие изобразили Зеленского в виде джентльмена в поисках денег на обратный билет. Попытки сыграть своего человека, дорого гостя в богатом доме выглядели жалко. И опыт главного юмориста Украины не помог разрядить ситуацию.

Зеленский играет в дружеские посиделки на равных. А выглядит так, словно бедный родственник просит отхлебнуть из хозяйской чашки. На саммит НАТО его вызвали, чтобы играл главную роль, а пришлось развлекать публику в роли дерзкой прислуги. Ему напомнили, что в богатом доме даром не кормят. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прямо заявил, что немного благодарности за помощь, которую получает Киев, совсем не помешает. Президент Украины с сарказмом ответил, что благодарить готов с утра до вечера.

Вышло не очень. Словно подгулявший нищеброд плюнул в сторону щедрых хозяев. На брюхе шёлк, а в брюхе щёлк! В Вильнюсе главному комику Украины и намёками, и прямым текстом указывали на его место. Казалось бы, вот она, минута славы: сидит рядом с Байденом, журналисты задают вопросы. Говорить должен тот, кто имеет право говорить.

Так что - где родился, там и сгодился. На чужбине всё в действительности не так, как на самом деле.

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