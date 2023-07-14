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Российские "Гиацинты" точными выстрелами уничтожают бронетехнику ВСУ

08:08
  • пятница
  • 14 июля 2023

Экипажи самоходных орудий также оказывают поддержку мотострелкам

Кадры из зоны СВО. На Ореховском направлении артиллеристы Южного военного округа отразили атаки украинских националистов, которые на протяжении нескольких дней безуспешно пытались прорвать нашу оборону.
Минобороны показало работу экипажа БМП-3 в зоне СВО

Экипажи самоходных орудий "Гиацинт-С" также оказывают поддержку мотострелкам, точными выстрелами уничтожая бронетехнику ВСУ, в том числе немецкие танки "Леопард" и американские машины "Брэдли".

Наши бойцы применяют тактику "кочующих" орудий - после нескольких выстрелов они оперативно передислоцируются, чтобы не попасть под ответный удар.

Помощь в корректировке огня и выявлении позиций неонацистов оказывают операторы беспилотников.

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