Экипажи самоходных орудий также оказывают поддержку мотострелкам

Кадры из зоны СВО. На Ореховском направлении артиллеристы Южного военного округа отразили атаки украинских националистов, которые на протяжении нескольких дней безуспешно пытались прорвать нашу оборону.

Экипажи самоходных орудий "Гиацинт-С" также оказывают поддержку мотострелкам, точными выстрелами уничтожая бронетехнику ВСУ, в том числе немецкие танки "Леопард" и американские машины "Брэдли".

Наши бойцы применяют тактику "кочующих" орудий - после нескольких выстрелов они оперативно передислоцируются, чтобы не попасть под ответный удар.

Помощь в корректировке огня и выявлении позиций неонацистов оказывают операторы беспилотников.

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