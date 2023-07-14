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Уничтожил автомобиль с неонацистами: названы новые герои СВО

08:52
  • пятница
  • 14 июля 2023

Мужество проявили рядовой Николай Лычко, рядовой Дмитрий Пилиховский и младший сержант Кирилл Татаренко

Новые данные о примерах мужества и героизма российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Рядовой Николай Лычко скрытно обошёл отряды националистов с фланга и точными выстрелами уничтожил две бронемашины. Пехота ВСУ осталась без поддержки и под плотным огнём, который непрерывно вели сослуживцы Николая, спешно отступила.

Рядовой Дмитрий Пилиховский обнаружил группу украинских диверсантов и атаковал их. Во время боя Дмитрий был ранен, но не оставил позиции и точными выстрелами уничтожил автомобиль с неонацистами, которые готовили нападение.

Младший сержант Кирилл Татаренко во время боя с украинскими радикалами метким выстрелом из ручного гранатомёта уничтожил БМП. Кирилл получил ранение, но смог сам себе оказать первую помощь и продолжил сражение. Неонацисты понесли большие потери и были отброшены на исходные рубежи. 

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