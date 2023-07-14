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В Белом доме дважды находили марихуану в 2022 году

08:57
  • пятница
  • 14 июля 2023

Это выяснили журналисты

Американские СМИ опубликовали новые подробности громкого скандала вокруг наркотиков в Белом доме. Как выяснили журналисты, кроме кокаина, в резиденции главы США неоднократно находили марихуану.

Служба безопасности президента обнаружила каннабис летом, а затем и осенью прошлого года. Как и в нашумевшей истории с кокаином, обвинения никому не предъявили.

А накануне стало известно, что спецслужбы США сворачивают расследование из-за отсутствия результатов. Откуда в Белом доме взялся кокаин, так и не выяснили. Не помогли даже записи с камер наблюдения, а через вестибюль, в котором нашли наркотики, проходят сотни людей.

Журналисты отметили, что среди них был и сын президента Байдена Хантер, который неоднократно лечился от наркотической зависимости, но спецслужбы этим фактом не заинтересовались.

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