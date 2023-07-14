Российская система ПВО уничтожила три беспилотника под Воронежем

Киев предпринял попытку атаки вечером 13 июля

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены в нескольких километрах от Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, инцидент произошел вечером 13 июля. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

4 июля в российском Минобороны заявили, что со стороны киевского режима предпринята попытка террористической атаки. В общей сложности украинские военные направили в Московский регион пять беспилотников. Благодаря надежной системе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА не достигли целей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем — "вот это абсолютно очевидный факт".

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