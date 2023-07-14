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Спецназ группировки "Юг" сорвал атаку ВСУ и взял пленных под Клещеевкой

08:41
  • пятница
  • 14 июля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Вооруженные силы России сорвали попытку наступления украинской армии под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике, захвачены в плен двое военных. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
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Как уточнил военный, разведка выявила попытку выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда ВСУ. Артиллерией соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва была сорвана.

При этом спецназовцы ВС России захватили двоих пленных, основная часть атакующих была уничтожена, сообщает РИА Новости.

13 июля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что в ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Предтечино Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что нет никаких сомнений в победе нашей страны в спецоперации. Самым главным для страны в настоящее время президент назвал необходимость "поддерживать движение вперед вместе с Россией", подчеркнув, что "это принципиальный, самый важный вопрос".

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