В Японии при испытаниях ракеты-носителя Epsilon-S произошел взрыв

Никто не пострадал

Ракета-носитель Epsilon-S, которую разработало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), взорвалась в пятницу, 14 июля, во время испытаний двигателя второй ступени.

Как сообщает телеканал NHK, взрыв прогремел примерно спустя минуту после начала испытаний на полигоне Ноширо в префектуре Акита. Сведения о пострадавших не поступали.

Информация о причине взрыва и другие комментарии официальных лиц из JAXA пока не поступали.

До начала Россией специальной военной операции на Украине граждане Японии летали в космос на российских "Союзах". В частности, в декабре 2021 года на МКС побывали космические туристы из Японии Юсаку Маэдзава и Едзо Хирано. Они провели на станции почти две недели, за это время приняли участие в девяти научных экспериментах, в частности, в исследованиях, во время которых изучается перемещение крови по организму человека.

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