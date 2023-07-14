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Isuzu Motors покидает российский рынок

09:17
  • пятница
  • 14 июля 2023

Японская компания приостановила работу в России с началом СВО

Японский производитель автомобилей Isuzu Motors вышел из российского бизнеса. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказало агентство Kyodo.

По сведениям агентства, акции своего дочернего предприятия Isuzu передала крупному российскому автопроизводителю "Соллерс".

При этом производство на заводе, принадлежавшем Isuzu, было поставлено на паузу еще в марте 2022 года в связи с началом Россией спецоперации на Украине и введением Западом антироссийских санкций.

В марте 2023 года, расширяя перечни товаров для параллельного импорта, Министерство промышленности и торговли России внесло в список легковые и грузовые автомобили Isuzu. Это означает, что ввозить их в страну разрешается без получения согласия правообладателя с того момента, как только продажи стартовали в любой стране мира.

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