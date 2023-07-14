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Собянин: Более 1,2 тыс. человек прошли обучение в "Московской технической школе" за 2,5 года

09:30
  • пятница
  • 14 июля 2023

Проект оказался очень востребованным

Более 1,2 тыс. сотрудников промышленных предприятий столицы за 2,5 года прошли обучение в "Московской технической школе" Об этом на своем сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Новая индустриализация - это новые инженерные кадры, на дефицит которых ссылается большинство руководителей производств. Чтобы помочь промышленности решить этот вопрос, мы еще в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустили специальный проект "Московская техническая школа", - рассказал Собянин.

Цель проекта - подготовка инженерных кадров по наиболее востребованным технологическим направлениям. Пройти обучение могут сотрудники всех промышленных предприятий столицы. Субсидия правительства Москвы покроет до 95% потраченных на обучение средств.

Для того чтобы стать участником проекта, предприятию необходимо оформить заявку на сайте школы или на инвестиционном портале Москвы.

Среди наиболее востребованных курсов - "Машинное обучение", "Аддитивные технологии", "Теоретические основы фотоники", "Управление процессами роботизации промышленного предприятия" и другие. В этом году планируется открыть еще два новых направления - "Химические технологии в производстве" и "Новые производственные технологии".

Ведущие преподаватели экспертного уровня, профессора и доктора наук реализуют образовательный процесс на базе передового учебного и исследовательского оборудования с использованием интерактивных форм обучения. Также для сотрудников организовывают экскурсии по предприятиям. По окончании обучения сотрудник защищает индивидуальный проект.

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