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Сергей Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

09:33
  • пятница
  • 14 июля 2023

Агентству исполнилось три года

Агентству креативных индустрий исполнилось три года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, за это время АКИ поддержало свыше 4 тыс. предпринимателей, провело порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов. Более 26% представителей креативных отраслей со всей России работают именно в Москве.

Активнее всего развиваются сферы дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации. Для творческих предпринимателей Агентство разработало такие проекты, как "Фабрика дизайна", "Дизайн-цех", "Арт-фабрика", "Фабрика легпрома", "Арт.Практикум" и "Российская креативная неделя. Москва Фест".

Он отметил, что АКИ поддерживает крупнейшие ярмарки современного искусства: blazar, Cosmoscow и "Арт Москва". И профессионалы, и новички арт-индустрии могут бесплатно представить свои работы аудитории и заработать на их продаже.

В июле этого года запущена платформа "Центр материалов" - первая в России интернет-площадка для дизайнеров и производителей материалов из разных стран. В апреле стартовал курс по изучению интеллектуального права для столичных топ-менеджеров сферы креативных индустрий "ПРО.Креатус". Сейчас идет набор на второй поток

Кроме того, Агентство выделяет гранты на обучение и оборудование. В прошлом году помощь в 300 млн руб. получили больше половины столичных кинотеатров. Благодаря этой мере поддержки городу удалось сохранить для москвичей важную досуговую инфраструктуру.

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