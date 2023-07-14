Эти боеприпасы запрещены во многих странах мира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в отчаянном положении и, без сомнения, не будут соблюдать какие-либо ограничения при использовании предоставленных им Западом кассетных боеприпасов. Об этом говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном в четверг, 13 июля.

В Telegram-канале дипмиссии обратили внимание на сообщение Пентагона о том, что кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину, а также на заверения киевского режима использовать эти вооружения "аккуратно" и в "подходящих районах".

Однако это всего лишь "неуклюжая попытка оправдать собственные провокационные действия", всем известно, что ВСУ наносят удары по спальным кварталам, где нет военных объектов, подчеркнули дипломаты.

Невозможно даже предположить, сколько будет жертв среди мирного населения, включая украинцев, когда киевские преступники начнут применять американские кассетные боеприпасы, отметили в российском посольстве.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинская армия будет использовать кассетные боеприпасы, полученные от Соединенных Штатов, для нанесения ударов только по военным объектам. При этом, по словам политика, данные боеприпасы будут применяться "исключительно на временно оккупированных территориях Украины". Такими территориями Киев считает Крымский полуостров и Донбасс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что российские военные дадут "сопоставимый ответ" в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что использование кассетных боеприпасов в зоне СВО может привести к массовым жертвам среди гражданского населения.

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