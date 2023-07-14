На купянском направлении продолжается ликвидация группировки ВСУ

Украинские националисты отступают

Вот уже вторые сутки и почти без перерыва артиллеристы ведут массированный огонь по укрепрайонам боевиков в Луганской республике.

Российские войска при поддержке батарей начали масштабное наступление вдоль всей линии соприкосновения. Накануне мотострелки выбили националистов из Новоселовского. Закрепились. И сейчас готовятся к штурму соседних Стельмаховки и Берестового.

Одновременно идет ликвидация группировки ВСУ на Купянском направлении. Рубежи обороны националистов трещат по швам. Ситуация для боевиков критическая. В самом Купянске местные власти объявили экстренную эвакуацию всех госструктур. По сути, это говорит о том, что Киев готовится сдать город.

Окраина Пятихатки. Отряд боевиков пытается подойти к позициям российских десантников. Но дорога пристреляна. Националистов накрывают залпами гаубиц. Под огонь попадает головная группа. Следом в огневом мешке - замыкающая. Нервы не выдерживают и, отстреливаясь, боевики бросаются наутек.

Использовать технику в открытом бою националисты теперь боятся. Слишком велики потери. Поэтому пытаются идти на прорывы в основном ночью или на рассвете. Но попытка сменить тактику результатов не принесла.

Вот все, что осталось от пункта дислокации националистов и иностранных наемников после налета российской авиации (см. видео). Ангар, где у боевиков была крупная база, выгорел до основания.

В Херсонской области десантники потопили две лодки с диверсантами, которые пытались форсировать Днепр и закрепиться в районе Антоновского моста. Зона ответственности подразделений Центрального военного округа. Торжественное построение под грохот канонады. В шеренге - двадцать солдат и сержантов, которые отличились в боях. Не дали прорвать фронт и уничтожили десятки радикалов. За проявленные мужество и героизм командир вручает им государственные награды. За боевые отличия орденами и медалями награждены уже тысячи бойцов Центрального военного округа.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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