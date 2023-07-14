Киев все получает от США и Запада

Украина потеряла суверенитет — у нее нет ни денег, ни военной промышленности. Такое заявление сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Политик напомнил, что киевский режим получает финансирование, вооружения и военную технику от Соединенных Штатов и других стран Запада.

При этом Орбан заявил, что весь мир не понимает, почему Вашингтон не желает прекращения боевых действий на Украине, и ждет ответа на этот вопрос.

Венгерский премьер счел очевидным, что конфликт на Украине завершится сразу же, как только этого захотят Соединенные Штаты, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился своим видением демилитаризованной "санитарной зоны" на Украине. Политик заявил, что "с учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга)", лишь тогда она сможет сыграть реальную защитную роль — " это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404".

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