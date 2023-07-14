Едва не упал на трапе: итоги визита Байдена в Европу

США продолжают накачивать Украину оружием

Нет никаких сомнений в том, что Киев не станет соблюдать ограничения во время использования кассетных бомб. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне. Таким образом там отреагировали на сообщения Пентагона о том, что запрещенные боеприпасы доставлены на Украину. Это решение США продиктовано отчаянным положением ВСУ на поле боя и попытками максимально затянуть конфликт. Целью усилить напряженность у российских границ был продиктован и визит американского президента в страны Северной Европы.

Едва снова не рухнув на трапе, Джо Байден завершил свой европейский визит. Последним пунктом была Финляндия, где американский президент не смог произнести имя премьера Исландии, заодно назвав её ирландкой. А ещё сделал довольно неожиданное заявление насчёт украинского конфликта, все же согласившись, что он не может продолжаться годами.

"Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во- первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей. Во-вторых, я думаю, что возникнут обстоятельства, когда в конце концов президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России", - заявил Байден.

Москва неоднократно подчеркивала - она готова к переговорам при условии учета ее требований, в том числе касающихся обеспечения безопасности России. Однако Запад во главе с США в этом явно не заинтересован, продолжая накачивать Украину оружием. По итогам прошедшего саммита НАТО Киев дополнительно получит бронетехнику, системы ПВО и кассетные боеприпасы. При этом мольбы о членстве в альянсе были проигнорированы. Проблем у блока и без этого и так хватает.

"НАТО — это аналог "Титаника". Он уже столкнулся с айсбергом под названием Украина. Но мы делаем всё возможное, чтобы создать видимость, что ничего не произошло. Для этого Швецию тянут в альянс. К Турции, которой ранее не давали истребители F-16, обращаются и вдруг сообщают, что она сможет их получить, если поддержит вступление Швеции в альянс. Так что, похоже, США из кожи вон лезут, чтобы попытаться спасти НАТО. Но нам это не удастся", - заявил Дуглас Макгрегор.

Впрочем, на публике НАТО демонстрирует нарочито показательное единство, следуя стратегии Вашингтона. А там настроены на продолжение украинского конфликта. На него в Белом доме делают особую ставку, от которой во многом зависят перспективы Байдена переизбраться на второй срок. Пока, правда, Киев не оправдывает надежд. Контрнаступление не задалось. ВСУ топчутся на месте, теряя людей и драгоценную натовскую технику. Данный факт активно используют конкуренты Байдена, попутно продолжая разгонять и тему с наркотиками, которые обнаружили в Белом доме.

"Я считаю, что этот кокаин предназначался Хантеру — а, возможно, и самому Джо. Вы только полюбуйтесь на Джо в начале его речи — в нём ещё теплится жизнь. А к концу он неизменно превращается в ходячую катастрофу — даже не может сам найти дорогу со сцены. Значит, что-то там нечисто. Так что я не удивлюсь, если его накачивают кокаином", - отметил Дональд Трамп.

Кроме кокаина в Белом доме также находили и марихуану. Причем, секретная службы делала это дважды за прошлый год, решив не сообщать о данном факте общественности. Потому как всё, что может навредить Байдену, под запретом для американских чиновников и якобы независимых СМИ. Они делают все, чтобы рейтинг действующего президента хотя бы не падал. Однако с этим все же есть проблемы, которые прекрасно видят и европейские лидеры. Большая часть из них делает ставку на переизбрание нынешнего президента США. На это очень рассчитывают и в Киеве, который на 100 процентов зависит от Вашингтона.

"Украина потеряла суверенитет, у неё нет денег, военной промышленности, все получает от Европы и США. При этом конфликт на Украине может закончиться, как только этого захотят в Вашингтоне. И весь мир не понимает, почему они не желают этого, и ждёт ответа", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Это нежелание США вполне понятно. Слишком много денег было вложено в этот конфликт, чтобы вот так просто взять и его закончить. Причем, не достигнув собственных целей. Потому-то Вашингтон и не дает команды Киеву остановиться и начать переговоры. Хотя всем уже очевидно, в том числе и на Западе, что в военном плане Украине не победить. Однако ее граждан продолжаю гнать на убой, помахивая перед носом Зеленского морковкой в виде членства в НАТО или на худой конец в ЕС, куда Украину, скорее всего, никогда не примут.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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