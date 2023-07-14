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Лавров надел традиционную индонезийскую рубашку на встречу АСЕАН

11:44
  • пятница
  • 14 июля 2023

Это делается в знак уважения

Экономические вопросы и укрепление региональной архитектуры безопасности обсуждают сегодня в Джакарте представители стран АСЕАН. Сергей Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита.

В знак уважения к принимающей стороне руководители делегаций надели национальные индонезийские рубашки. Замысловатые узоры нанесены на ткань вручную в технике батик. В отличие от западных игроков, которые стремятся защитить свою гегемонию, АСЕАН выступает за соблюдение норм международного права. Об этом напомнил президент Индонезии Джоко Видодо в своём обращении к министрам.

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