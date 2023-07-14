Крупная драка вспыхнула в парламенте Косова

Оппозиция выставила перед трибуной карикатуру на главу кабмина

Насмешки, пинки и драка. Крупная потасовка произошла в парламенте непризнанного Косова. Когда словесные аргументы оказались исчерпаны, депутаты сошлись врукопашную.

Премьер Альбин Курти отчитывался о мерах, которые позволят снизить напряжённость в крае. Оппозиция выставила перед трибуной карикатуру на главу кабмина, затем один из парламентариев облил Курти водой.

В стычке досталось даже женщинам. Оппозиции не нравится непоследовательность приштинских властей. В мае своими насильственными действиями они спровоцировали обострение конфликта на севере непризнанной республики. Западные кураторы осудили эскалацию и призвали Курти сменить курс. Теперь он вынужден отступать и идти навстречу сербскому большинству.

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