Голливудские актеры вышли на забастовку

Солидарность со своими коллегами по цеху выразили даже звезды экрана первой величины

За океаном разрастается волна протестов работников киноиндустрии. Вслед за сценаристами, на самую масштабную забастовку в истории вышли голливудские актеры. Решение последовало после провала переговоров между гильдией киноартистов США и альянсом продюсеров. Труженики фабрики грез требуют повышения зарплат, социальных гарантий и защиты прав.

Долгожданная премьера блокбастера "Оппенгеймер" в Лондоне началась на час раньше запланированного времени. Звездный актерский состав дружно показался на публике – такие вот люди в Голливуде. Но теперь этот шик и блеск на паузе. Сразу после совместного фото актеры покинули премьеру, чтобы успеть написать плакаты и нанести американскому медиабизнесу двойной удар. Они присоединяются к забастовке сценаристов.

"Если наше руководство говорит, что сделка несправедлива, тогда мы должны добиться справедливости для работающих актеров. Это разница между наличием здравоохранения для многих из них, и мы должны делать то, что для них важно", - заявил актер Мэтт Дэймон.

Голливуд — это место, где вам платят тысячу долларов за поцелуй и 50 центов за вашу душу, говорила Мерлин Монро. И, кажется, за полвека так ничего не изменилось. Переговоры о трудовом соглашении гильдии сценаристов с руководством киностудий зашли в тупик после того, как срок контрактов тысяч сотрудников истек еще в мае. Недовольные оплатой труда и засильем стриминговых сервисов, они вышли на улицы.

"Актеры не богаты, если не считать лучших - это 0,0001%. Все остальные совсем не богаты. На самом деле, многим актерам приходится иметь вторую, третью или даже четвертую работу, чтобы просто зарабатывать на жизнь", - говорит актер Доусон Блум.

Компании экстренно публикуют трейлеры с новыми фильмами, правда, не уточняя даты выхода. Ведь киностанок вот-вот может остановиться. В протестах участвуют 160 000 актеров.

Это не первая стачка на "фабрике грез" более чем за 100 лет существования. Последняя такая забастовка нанесла ущерб экономике Лос-Анжелеса на более чем два миллиарда долларов. Но в этот раз ситуация довольно опасная. Актеры переживают, что их заменит искусственный интеллект.

"Мы увидим, как будет использоваться искусственный интеллект. Пока никто из нас не может это предсказать. В том числе, и что нужно сделать, чтобы защитить людей от использования их образов", - говорит Том Нунан, обладатель премии "Оскар", исполнительный продюсер.

Отсутствие новинок на своих экранах зрители ощутят лишь к середине следующего года, говорят эксперты. Мир шоу-бизнеса замер в ожидании. Надеясь, что их сотрудники, истратив последние деньги, вернутся назад. Пока идет забастовка, их не смогут пригласить на пресс-конференции и премьеры.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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